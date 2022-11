NOTA DE FALECIMENTO: falece o senhor Olgario Diogo de Faria, aos 78 anos

É Com pesar que comunicamos o falecimento do Senhor OLGARIO DIOGO DE FARIA aos 78 anos de idade , avô da Carol Graciano.

Deixa filhos, netos e bisnetos .

Seu corpo está sendo velado no velório Municipal de Valentim Gentil, seu sepultamento será as 17 h no cemitério Municipal de Valentim Gentil.

A Família enlutada agradece a todos que lá comparecerem.

Boletim Valentim Gentil