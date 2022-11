NOTÍCIA DE ÚLTIMA HORA: adolescente está desaparecida e família registra boletim de ocorrência em Votuporanga

Uma adolescente de 13 anos de idade, está desaparecida desde a última quinta-feira, 24, em Votuporanga e a família está desesperada em busca de informações da menina.

Conforme informações colhidas pela reportagem do votunews.com.br, a mãe de Ana Júlia Fonseca da Silva – Marileide Francisca da Silva informou que sua filha saiu da escola onde ela estuda “Esmeralda Sanches da Rocha”, no bairro Estação na manhã desta quinta-feira, junto a duas amigas e não retornou para sua residência.

Desesperados, os pais iniciaram buscas nos bairros Estação, São João e Matarazzo, quando moradores disseram tê-la vista no bairro Matarazzo com algumas amigas.

De acordo com a mãe, as amigas retornaram para suas casas e foram até a escola “Esmeralda” na manhã desta sexta-feira, mas nenhuma delas deram informações a respeito do paradeiro de Ana Júlia.

A família já registrou Boletim de Ocorrência e faz buscas nos bairros citados e informações junto aos colegas para obter informações sobre o paradeiro da adolescente.

Informações, podem enviar para o telefone 17 99249 3281