Nos EUA: Tornados deixam 22 mortos no Tennessee

Imagens da emissora local do canal americano ABC mostraram vários carros empilhados, estabelecimentos destruídos e o que parecia ser uma dezena de aeronaves esmagadas umas nas outras no aeroporto John C. Tune, em Nashville.

A votação nas prévias do Partido Democrata em Nashville, a capital e a cidade mais populosa do estado do Tennessee, foi adiada em uma hora, nesta terça-feira (3), por causa dos danos do tornado na região.

Além de Nashville, também foi alterado o horário de votação no condado de Wilson.

As urnas iam começar a receber os eleitores às 7h locais (10h de Brasília), mas o horário foi alterado para 8h (11h de Brasília).

Uma parte dos eleitores também precisará mudar de local de votação – há edifícios inacessíveis, e outros, sem luz.

Nesta terça-feira (3) acontece a Superterça nos Estados Unidos: 14 estados realizam uma votação entre os eleitores do Partido Democrata para decidir quem será o adversário de Donald Trump, nas eleições americanas que acontecem no dia 3 de novembro.

Este ano, a Superterça pode ser ainda mais decisiva, já que passou a incluir a Califórnia, estado com o maior número de delegados do país, e que antes realizava suas primárias em junho. Sozinhos, os californianos vão decidir o destino de 415 delegados, que terão direito a voto na convenção do partido, em julho.