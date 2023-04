Noiva adia casamento após mãe morrer em acidente quando ia à cerimônia

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Leticia Soares havia acabado de se casar no cartório de Registro Civil de Marília (SP), na última sexta-feira (14), quando recebeu a notícia sobre a morte de sua mãe e do enteado dela, que estavam a caminho da cidade para acompanhar a cerimônia na igreja.

O casamento religioso, marcado para o dia seguinte, foi adiado pelos noivos após a tragédia. Letícia conta que as flores, que iriam para a decoração do templo, acabaram utilizadas no velório. “O sonho dela era me ver casar na igreja”, disse a noiva, de 23 anos, ao g1.

“Ela ainda disse que ia chegar a tempo do meu casamento no civil, na sexta-feira. Dia 15 era meu casamento na igreja, minha mãe estava bem empolgada com isso”, desabafa a jovem.

Edna Nabas Soares sofreu acidente ao desviar de um carro que fez uma ultrapassagem proibida. Ela bateu o veículo que dirigia de frente contra uma carreta, na rodovia Transbrasiliana (BR-153), em Marília, na sexta-feira. Uma câmera instalada na carreta registrou o acidente (veja abaixo).

A mulher de 43 anos e o enteado dela, Gustavo Henrique de Oliveira da Silva, de 12 anos, tinham partido de São José do Rio Preto (SP) . Eles não resistiram aos ferimentos.

Agora, Leticia busca força para superar a tragédia que envolveu a mãe, descrita como um exemplo de mulher sorridente, alegre e brincalhona.

“Sempre me protegeu como uma leoa. Ela sempre foi forte e corajosa, um exemplo pra mim. Fazia tudo pelos meus avós e por mim”, relata a filha da vítima.

“Sempre fez de tudo por todo mundo, pela família, pelos amigos, por todos. Estamos sem chão e pedimos oração.”

O acidente

Edna e o enteado seguiam de Rio Preto a Marília. A mulher perdeu o controle do carro e bateu com a carreta que seguia no sentido contrário ao tentar desviar de um veículo que fez uma ultrapassagem proibida.

Um vídeo, gravado por uma câmera de segurança acoplada ao veículo envolvido no acidente, registrou a colisão. Nas imagens, é possível ver quando um carro, que seguia em faixa contínua, ultrapassou o veículo em trecho proibido.

Para não bater de frente, o carro onde estavam as vítimas, que seguia no sentido contrário, freou bruscamente. Logo em seguida, Edna perdeu o controle da direção e colidiu de frente com o caminhão. O veículo ainda teria batido em uma defensa metálica.

O motorista que realizou a ultrapassagem proibida fugiu após a colisão e não prestou socorro, mas foi localizado e preso pouco tempo depois. Segundo a polícia, o homem, um idoso de 75 anos, estava com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida desde 2020.

O motorista foi levado à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Marília. Após audiência de custódia, realizada na manhã de sábado (15), ele teve a prisão em flagrante convertida em preventiva e foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Álvaro de Carvalho (SP). O carro foi apreendido.

Sepultamento

O sepultamento de Edna teve início às 10h30 de sábado, no Cemitério da Saudade, em Marília. Várias pessoas, entre familiares e amigos, compareceram à cerimônia.

Gustavo foi velado em São José do Rio Preto, também pela manhã. O sepultamento do adolescente ocorreu às 17h de sábado, no Cemitério Municipal da cidade.