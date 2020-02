No MT: Bebê é internado após levar choque ao pegar em carregador de celular conectado na tomada

De acordo com o médico que fez os primeiros socorros, Heleno Strobel Rosa, o bebê chegou à Unidade Básica de Saúde em estado grave com uma frequência cardíaca e respiratória muito baixa.

“Ela estava dormindo em um colchão no chão e o celular estava carregando ao lado. Ela teria acordado, mexido no celular e acabou colocando o conector na boca, o que teria ocasionado a descarga elétrica”, explicou o médico.

Além disso, foram feitos curativos no corpo da criança e, em seguida, ela foi encaminhada ao Hospital São Lucas, onde está internada. O estado de saúde do bebê, segundo o médico, é estável.

“Sempre chegam crianças com intoxicação por produtos ou medicamentos. No caso do carregador, deve-se evitar ao máximo deixá-lo perto de crianças. Quando o celular terminar de carregar, o carregador deve ser tirado da tomada. Muitas vezes deixamos ele conectado com a outra ponta sem nada”, ressaltou.

FONTE: Informações | g1.globo.com