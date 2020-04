A rotina da idosa Josephina Marquezano Hamuch, de 103 anos, mudou com a chegada do novo coronavírus. Moradora de Santos/SP, a idosa decidiu confeccionar máscaras para ajudar no combate à Covid-19. Filha de italianos, ela contou ao G1 que venceu a gripe espanhola com um ano de idade e compara o momento à pandemia.

“Parece a mesma coisa, muitas mortes, as pessoas sem muita orientação. Quando eu fiquei mal, com um ano de idade, falaram para meus pais que eu não iria sobreviver. Mas estou aqui agora”, declara Josephina, conhecida como Dona Pina entre os mais íntimos.