Votuporanga segue na laranja e Olímpia vai para fase amarela

O anúncio deve ser feito no início da tarde desta sexta-feira (21) pelo governador João Doria.

A região de São José do Rio Preto/SP vai continuar na fase 2 – a laranja – do Plano SP de flexibilização da quarentena. O anúncio deve ser feito no início da tarde desta sexta-feira (21) pelo governador João Doria.

Depois de passar algumas semanas perto de ir para a fase 1 – a vermelha – Rio Preto se distanciou dos 80% de ocupação de leitos da UTI para pacientes com Covid, mas está longe dos abaixo de 75% para ir à fase amarela.

Já as cidades de Altair, Cajobi, Guaraci, Severínia e Olímpia/SP, que fazem parte do DRS (Departamento Regional de Saúde) de Barretos/SP subiram para a fase amarela e agora poderão abrir restaurantes, bares e similares, além de ampliar o horário de funcionamento do que já estava autorizado na fase laranja.

