No Iêmen, rebeldes derrubam avião militar, e, em resposta, coalizão mata 30

País vive há cinco anos uma guerra civil que é considerada uma disputa entre a Arábia Saudita e o Irã.

Força militares lideradas por sauditas atacaram regiões do Iêmen que são dominadas por rebeldes e mataram cerca de 30 pessoas neste sábado (15), de acordo com os grupos insurgentes no país.

O Iêmen vive uma guerra civil há cerca de 5 anos. Dois grupos se enfrentam no país: rebeldes houthis, que são apoiados pelo Irã, e uma coalizão que conta com forças da Arábia Saudita. Na sexta-feira (14), os houthis derrubaram um avião militar, segundo uma TV ligada aos rebeldes. Os ataques deste sábado (15) seriam uma represália, de acordo com um porta-voz do grupo. As forças militares apoiadas pela Arábia Saudita invadiram o Iêmen em março de 2015. Foi uma resposta a um avanço dos houthis, que tinham derrubado um governo reconhecido internacionalmente. Essa guerra civil é interpretada como uma guerra por procuração entre o Irã e a Arábia Saudita.