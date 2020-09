Netflix libera filmes completos e capítulos de séries de graça na internet

A Netflix lançou nesta segunda-feira (31) um site de degustação de seu conteúdo, que permite ao público assistir filmes completos e episódios de séries gratuitamente e sem a necessidade de registro.

Com acesso disponível no Brasil pelo endereço https://www.netflix.com/br/watch-free, a página convida os usuários a assistir “gratuitamente a alguns dos nossos filmes e séries favoritos”. Por enquanto, há dez opções disponíveis para exibição. São filmes completos e o primeiro episódio da 1ª temporada de algumas das séries mais famosas produzidas pela plataforma.

A Netflix informa que o catálogo dessa “degustação” será mudado constantemente, para que “você possa descobrir seus títulos”. Por conta disso, novas opções devem aparecer em breve no endereço. Todas as produções são disponibilizadas em alta definição e com opção de idiomas e legendas.

Ao fim do conteúdo, o usuário é questionado se gostou do programa e se quer assinar a Netflix para continuar assistindo a mais conteúdos exclusivos.

Os filmes oferecidos são “Bird Box”, “Dois Papas” e “Mistério no Mediterrâneo”. A lista também inclui o reality “Casamento às Cegas”, a animação “O Chefinho: De Volta aos Negócios” e os primeiros episódios das séries “Nosso Planeta”, “Stranger Things”, “Grace & Frankie”, “Elite” e “Olhos que Condenam”.

