Neoenergia Elektro orienta para segurança em períodos de chuvas intensas

Retirar aparelhos eletrônicos da tomada quando houver raios e manter distância de árvores e cabos desnivelados nas ruas são algumas dicas da empresa

Durantes chuvas intensas, raios, alagamentos e quedas de árvores podem afetar a rede elétrica. Por isso, a Neoenergia Elektro recomenda aos seus clientes a adoção de medidas preventivas quando estiver chovendo, reduzindo esses e outros riscos provocados pelas condições climáticas. Entre as orientações, estão retirar da tomada aparelhos eletrônicos se houver raios, sempre calçando sandálias ou tênis, além de ficar longe de árvores ou cabos desnivelados.

Os consumidores que estiverem em casa devem ficar atentos aos efeitos dos raios. A descarga atmosférica pode causar perturbações na rede de energia, além de comprometer as instalações das residências, principalmente se o imóvel tiver um aterramento inadequado ou se não existir o sistema. “O recomendado é desconectar todos os aparelhos elétricos das tomadas durante uma tempestade acompanhada de raios. Deve-se tomar cuidado ao fazer isso, pois é essencial que a pessoa esteja calçada e seca, sempre puxando pelo plugue e nunca pelo fio”, explica Guilherme Mafra, gerente de Saúde e Segurança da Neoenergia Elektro.

A presença de umidade nas paredes que tenham circuitos elétricos e tomadas é outro alerta para evitar o risco de choques. Nesses casos, as tomadas não devem ser tocadas ou utilizadas. Além disso, não é indicado fazer manutenções em telhados ou antenas de televisões se estiver chovendo.

Quando houver enchentes e alagamentos, os moradores devem ter como primeira atitude desligar o disjuntor e todos os aparelhos eletrônicos e eletrodomésticos da tomada. No entanto, se o disjuntor estiver numa área já alagada, os consumidores devem evitar mexer e precisam acionar a distribuidora de energia imediatamente, por meio dos canais de atendimento da empresa. Após o restabelecimento do serviço, um profissional qualificado poderá avaliar a rede antes de religar o disjuntor.

Caso aconteça um acidente, é necessário desligar a fonte de energia que está causando o choque elétrico. Se necessário, e somente após ter certeza que a fonte de energia foi desligada, a vítima pode ser afastada do local do acidente. O serviço oficial de socorro precisa ser chamado com urgência.

Segurança nas ruas

A principal recomendação da Neoenergia Elektro para quem está nas ruas durante chuvas intensas é manter distância da rede elétrica e jamais encostar em um fio caído. “Como as chuvas podem ser acompanhadas de ventos e quedas de árvores, podem desnivelar ou derrubar cabos elétricos e o ideal para evitar riscos de choques elétricos é acionar a distribuidora de energia se encontrar um problema como esses”, orienta Mafra.

Durante as chuvas, deve-se evitar locais abertos como piscinas, campos de futebol, praias e locais elevados, procurando ambientes abrigados. Não se deve ficar sob árvores e estruturas metálicas durante temporais com raios.

Investimentos em redes

Para manter a qualidade dos serviços para os clientes durante as chuvas intensas, a Neoenergia Elektro investe em modernização e na infraestrutura das suas redes elétricas nas quatro distribuidoras. Um exemplo são os religadores com tecnologia de self healing, que isolam trechos atingidos por problemas como quedas de galhos de árvores, por exemplo. Dessa forma, é possível restabelecer o serviço para o maior número possível de clientes em poucos segundos. Todos os postes da companhia são equipados com para-raios, instalados de forma estratégia de forma a reforçar a segurança da rede. ​