Quando descobriu o câncer no joelho, Luan Henrique Abreu Andrade começou a escrever a carta para os familiares. Como pedido do jovem, as frases foram postadas nas redes sociais e viralizaram

“Bom tenho boas e más notícias. As más é que, aparentemente, eu papoquei. As boas: se você está lendo isto, é porque você definitivamente não papocou (a não ser q eles tenham Wi-Fi na outra vida). Deixei a missão mais difícil para minha pequena, a de postar isso aqui. Bom, eu não podia imaginar as coisas que me aconteceriam, por isso sempre aproveitei o máximo, se tem uma coisa que aprendi com meus pais foi, apesar dos nossos problemas erga a cabeça, coloca um sorriso no rosto, bola pra frente, da nada não! E por falar em meus pais, que Mãe e que Pai eu tenho, minha Mãe é a mulher mais incrível que eu conheço a que eu mais amo nesse mundo, sempre presente, nunca me abandonou, mulher que batalha, que pensa mais nos filhos doq em si mesma, sei que está sofrendo, maaaas, erga a cabeça, vai fazer sua caminhada e bola pra frente, te amo, Mãe. ai, o kra mais foda desse brasil, até hoje entra no meu quarto me da um bejim e fala que me ama, fico parecendo um guri de 12 anos e como isso é bom seis não tá entendendo apesar de eu ficar bravo porque me acorda kkkkk) Eu te amo muito e serei eternamente grato por tudo que fez para mim!