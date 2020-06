Na última sexta-feira (19/6), a Prefeitura adjudicou também a licitação para contratação de empresa especializada com fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos para reforma e ampliação do Centro Municipal de Educação “Prof° Orozimbo Furtado Filho”, também localizado no Distrito Simonsen. Nesta outra Unidade, serão investidos R$ 450.964,53 e será realizada a reforma da cozinha, do piso do pátio, de três salas de aulas e do banheiro, além da ampliação de despensa e almoxarifado.

O Prefeito João Dado afirmou que “são melhorias para as nossas crianças, que utilizarão as unidades escolares em melhores condições para o aprendizado”.

Reforma de banheiro em Simonsen

O Executivo também concluiu a reforma do banheiro localizado em frente à praça central de Simonsen. A melhoria foi realizada com mão de obra e recursos próprios e foi reivindicada por um morador. O local recebeu nova pintura, iluminação e fechamento frontal, além da instalação de novos vasos sanitários e pias.