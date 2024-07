A determinação pelo júri popular é do juiz Eduardo Garcia Albuquerque, da 4ª Vara Criminal. A data do julgamento, no entanto, ainda não foi marcada. O inquérito foi concluído pelo delegado responsável pelo caso, Alceu Lima de Oliveira, da Divisão Especialização em Investigações Criminais (Deic).

As investigações apontaram que a médica Thallita da Cruz Fernandes, de 28 anos, foi esfaqueada no início da manhã do dia 18 de agosto do ano passado, logo depois que o acusado chegou ao apartamento. Davi está preso preventivamente no Centro de Detenção Provisória (CDP) de Rio Preto.