Na Baixada Santista: Deslizamento impede resgate do corpo de comerciante da região

Jaime dos Santos era comerciante em Guaraci/SP; corpo de sua esposa Anna Margarita Brochner Misfeldt , já foi liberado à família pelo IML (Instituto Médico Legal).

O deslizamento de uma pedra dificulta o trabalho dos Bombeiros na retirada do corpo do comerciante de Guaraci/SP, Jaime dos Santos, o “tio boi”, morto junto com a esposa Anna Margarita no soterramento no início desta semana que atingiu a casa do casal, no Parque da Prainha, em São Vicente, na Baixada Santista.

Segundo informações apuradas pela reportagem do DLNews junto à equipe de resgate que atua no local, para evitar deslizamentos de terra e situações de risco, a corporação aguarda a chegada de uma máquina para conseguir chegar até a onde está o corpo da vítima. A área está impedida de ser mexida.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, o corpo da alemã Anna Margarita Brochner Misfeldt, 61 anos, esposa do comerciante, já foi liberado à família pelo IML (Instituto Médico Legal). O enterro dela deverá ser realizado em São Paulo ou em Santiago, no Chile, onde os filhos dela moram.

Uma pessoa próxima aos familiares de Jaime, que acompanha todo o desenrolar da situação e preferiu não se identificar, falou ao DLNews sobre o drama que a família enfrenta para dar um enterro digno a Jaime.

“Só não retiraram o corpo ainda devido essa pedra, pois já houve um deslizamento ao tentar. Essa máquina é muito grande e não consegue chegar até o local para segurar essa pedra enorme para retirar o corpo dele. Fomos informados de que a máquina deve chegar hoje à tarde ou amanhã”, disse.

A tragédia

Na madrugada da terça-feira (3), um temporal atingiu a Baixada Santista e matou, até o último levantamento divulgado pelos Bombeiros na manhã de hoje (6), 30 pessoas. Outras 49 continuam desaparecidas pelas cidades de Guarujá, São Vicente e Santos.

Um bombeiro morreu junto com o casal tentando alertar os moradores daquela região que estavam em risco. Anna e Jaime estavam saindo da casa em São Vicente, por medo da chuva. Quando estavam na escadaria que dá acesso ao imóvel, houve o deslizamento que os atingiu.

Anna chegou a enviar um áudio a um grupo de moradores do bairro dizendo que queria ir embora para o interior. “Eu só estou esperando sair um documento aqui do meu esposo, e vou me mandar para casa do interior”, disse.

Após ser liberado, o corpo de Jaime será encaminhado para Guaraci, onde será enterrado.

