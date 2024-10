Música para os ouvidos – Camerata Villa-Lobos realiza a 8ª edição do Concerto Unifev

Em parceria com o Centro Universitário de Votuporanga a Camerata Villa-Lobos realiza a 8ª edição do Concerto Unifev. Com o tema “Vozes Brasileiras: uma viagem pela música popular brasileira” o repertório conta com nomes importantes da MPB

@leidiane_vicente

A música clássica ou erudita se assemelha muito às águas dos mares: ora fica somente a marola, ora começam a vir ondas mais rápidas, fortes e altas. Impressionando, sacudindo e se faz admirar aquele enlevo tão singular. Aos ouvidos, este estilo musical desafia todos os timbres, aguçando para os detalhes tão minuciosamente musicalizados. É de aplaudir em pé.

Para as admiradoras e os admiradores de concertos musicais, a 8ª edição do Concerto Unifev com o tema “Vozes Brasileiras: uma viagem pela música popular brasileira”, já tem data e local. É dia 30 de novembro, as 20h30, no Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo”.

Idealizado por Bruna Lima, docente universitária e violinista, o evento faz parte de uma série anual de concertos patrocinados pela Unifev – Centro Universitário de Votuporanga em parceria com a Camerata Villa-Lobos, formada por músicos da cidade.

Com exceção do ano pandêmico, o Concerto Unifev acontece desde 2015, sempre com temas diferentes. E, desta vez, quem falou mais alto foi a brasilidade.

“Há muito tempo estávamos com vontade de homenagear o nosso país. Este ano, em que as pessoas estão tão envolvidas com as questões do Brasil, mais informadas, com o patriotismo cada vez mais forte, decidimos que era o momento certo”, fala entusiasmada a violinista.

O repertório do espetáculo vai homenagear grandes compositores e compositoras, desde 1850 até os tempos atuais. Bruna adianta que Heitor Villa-Lobos, Chiquinha Gonzaga e Rita Lee são clássicos da MPB garantidos.

A Camerata Villa-Lobos de Votuporanga é composta por dois violoncelistas, cinco violinistas, um percussionista, uma flautista e um baixista. Todos amigos que vibram por tocarem juntos.

“A Camerata é muito mais do que um grupo de músicos. É um grupo de amigos que se ensinam, que trocam, que riem e choram juntos, vibrando com cada conquista e com o crescimento dessa jornada musical”, conta Bruna sobre o coletivo.

O Concerto Unifev é 100% beneficente e os convites já podem ser trocados por três quilos ou litros de alimentos não perecíveis, assim como arroz, feijão, macarrão, leite ou óleo de soja. Os locais para a troca são o Supermercado Porecatu da Avenida Brasil, campus Centro da Unifev e, também, nas duas entidades que receberão as doações, sendo elas Lar Celina de Votuporanga e Associação Irmão Mariano Dias.

Segundo a violinista, para a apresentação é esperada casa cheia: 367 pessoas, que é o número de assentos do local.

Sobre o espetáculo, ela promete: “O público pode esperar muita emoção e uma imersão em épocas diferentes de nosso Brasil. Iremos contar um pouquinho da história da música brasileira mais recente, por meio de músicas que agradam o gosto popular. Além de ensinar sobre compositores importantes da memória brasileira”, enfatiza desejosa pelo show que está por vir.

Nomes que compõem a Camerata Villa-Lobos de Votuporanga

Alex Júnior Massuia da Silva: violoncelista e arranjador;

Ana Júlya Batista Mendes de Araújo: violinista;

André Waiteman Prieto: percussionista;

Bruna Gonçalves de Lima Santos: violinista;

Evelyn de Oliveira Fiori: violinista;

Igor de Andrade: violinista;

João Pedro Gomes Brigati: violoncelista;

Maria Eduarda Cuenca Stipp: flautista;

Maria Fernanda Gomes Brigati: violinista e arranjadora;

Paulo Roberto Fuzzari dos Santos: baixista.