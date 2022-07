Município de Macedônia entrega uniformes escolares aos alunos da rede pública

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Nesta terça-feira, 26, foram distribuídos os UNIFORMES ESCOLARES aos alunos da Educação Infantil e do Ensino Fundamental I – 1° ao 5° anos das escolas da rede municipal de ensino de Macedônia pelo prefeito Reginaldo Marcomini, vice-prefeita e presidente do Fundo Social Vanja, Secretária de Educação Sonia Martins, diretores das escolas, professores e funcionários.

Os UNIFORMES foram organizados em 01 KIT UNIFORME para cada aluno contendo 07 itens em 10 quantidades, sendo:

02 camisetas

02 shorts masculino ou 02 shorts saia feminino

O1 calça comprida

01 jaqueta escolar

02 pares de meia

01 par de tênis

01 mochila escolar.

A aquisição, destes uniformes, foi através dos recursos próprios do município no valor de R$ 156.765,00. Foi um investimento muito significativo junto aos alunos da Educação Municipal.

“Através de recursos próprios conseguimos o tão sonhado kit Uniforme que vai atender as crianças da nossa rede municipal de ensino. Estamos muito felizes por realizar mais esse grande sonho. Com isso aumentamos o nível da qualidade da Educação, dando mais conforto e condições para nossos alunos frequentar as aulas. Nosso muito obrigado a todos que contribuíram para esse grande feito. ” Conclui e agradece o prefeito Reginaldo Marcomini.