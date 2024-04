Prova, aplicada quinta-feira (4), foi desenvolvida por docentes da graduação, em parceria com outras Instituições de Ensino Superior (IES) do Estado de São Paulo

Na tarde de quinta-feira (4), o curso de Medicina da Unifev promoveu o “Teste de Progresso”, uma avaliação com o objetivo de supervisionar o desempenho dos alunos. A prova, realizada no Câmpus Centro, foi elaborada por professores da graduação, em parceria com outras nove instituições de ensino médico do Estado de São Paulo, que integram o Consórcio Caipira, uma iniciativa colaborativa para avaliar o desenvolvimento dos estudantes.

O coordenador da Medicina, Prof. Dr. Wagner Moneda Telini, explicou que o teste de desempenho seriado visa acompanhar a evolução individual de cada aluno ao longo do curso. “A prova é composta por conteúdos semelhantes aos desenvolvidos em cada ano, permitindo que os universitários realizem seis simulados ao longo da graduação”.

Segundo a docente da Medicina e responsável pela aplicação do Teste de Progresso, Profa. Ma. Marlene Chinelato, participaram da prova 361 alunos do primeiro ao sexto ano. “É a décima edição que realizamos na Unifev. O teste nos permite identificar pontos fortes e fracos, direcionando ações para a busca de melhorias contínuas, demonstrando o compromisso da Instituição com a excelência na formação médica”, destacou.

A análise dos resultados da avaliação permitirá identificar as áreas de maior dificuldade entre os estudantes, buscando aprimorar os processos de ensino-aprendizagem de forma global e específica. “Ao acompanhar seu desempenho e desenvolvimento ao longo do curso de Medicina, o graduando tem a oportunidade de aperfeiçoar seu aprendizado nas áreas em que tiveram maior dificuldade durante a prova”, ressaltou Telini.

Para o coordenador, o Teste de Progresso é uma ferramenta essencial para o aprimoramento constante do curso. “Nós aproveitamos os resultados para avaliar se, entre um período e outro, a matriz curricular está sendo aplicada e está havendo o rendimento acadêmico esperado. O teste permite que cada aluno avalie seu próprio desempenho, enquanto a faculdade obtém um diagnóstico preciso dos conteúdos que estão sendo ministrados e da eficiência do processo de ensino-aprendizagem. Os dados coletados serão usados como base para a implementação de ações de aprimoramento, tanto em nível individual quanto em nível de curso”, encerrou.

SERVIÇO

