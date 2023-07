Em patrulhamento pela cidade de Urânia para coibir o tráfico de drogas, furtos e roubos, a equipe policial foi acionada pelo Conselheiro Tutelar para apoio na averiguação de uma denúncia pela Rua Catanduva contra duas mulheres, uma de tráfico de drogas na presença de seus filhos e a outra de realizando de exploração sexual infantil da filha de 07 anos.

Diante da solicitação se deslocaram até a residência fazendo contato com uma das denunciadas, que autorizou a entrada na casa, tendo em seu poder apenas 03 celulares e nada de ilícito foi encontrado nos demais cômodos.

Indagada sobre a outra denunciada, que era vizinha, respondeu que tinha ido na padaria. A equipe se deslocou até o local indicado e avistou a autora, que ao ver a viatura dispensou 02 invólucros em plástico branco com maconha, cientificada sobre a denúncia realizada contra ela e indagada se havia mais drogas em sua casa, informou que apenas 01 porção de maconha para seu uso, fraqueando a entrada para realização da busca na casa.

Realizada a busca na presença do Conselheiro Tutelar, foi localizado na gaveta do guarda roupas 01 invólucro em plástico verde com maconha, 02 invólucros em plástico transparente com crack, 05 invólucros em plástico branco com maconha dentro de uma meia de criança e uma faca com resquícios de maconha, embaixo do colchão havia mais 04 invólucros em plástico branco com maconha, além de várias sacolas já rasgadas que servem para embalar drogas.

Ocorrência apresentada na Central de Polícia Judiciária onde as drogas e objetos foram apreendidos, e após confecção de boletim de ocorrência de averiguação de tráfico de drogas e exploração sexual infantil, as denunciadas foram ouvidas e liberadas.