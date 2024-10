Mulheres representam apenas 11% dos prefeitos eleitos na região noroeste paulista

No total, 144 prefeitos foram eleitos neste domingo (6), sendo 126 homens e 18 mulheres.

Eleitores de 144 cidades do noroeste paulista foram às urnas neste domingo (6) e escolheram os representantes para os próximos quatro anos. Entre os 144 prefeitos eleitos ou reeleitos, o número de mulheres que vão assumir o poder executivo representa apenas 11% do total. Isso significa que, somente 18 mulheres se elegeram na região, contra 126 homens.

O resultado é consequência do baixo número de candidatas nas eleições municipais deste ano. Uma redução de 17% em relação a 2020.

Nas principais cidades como São José do Rio Preto, Catanduva, Araçatuba, Birigui e Votuporanga (SP), a porcentagem de candidatas à prefeitura representou apenas 8% do total. Ou seja, somente duas mulheres disputaram o executivo no cenário de 25 candidatos.

Legislação

Uma lei criada em 1997 garante a participação de gêneros de, no mínimo 30% e no máximo 70%, dentro dos partidos políticos.

Em entrevista à TV TEM, o cientista política Hannah Maruci explica que a lei nem sempre é levada a sério.

“A gente tem políticas de ações afirmativas para corrigir essa distorção da nossa representação, mas elas não são cumpridas e, se são cumpridas, é sempre feito o mínimo. Então, o que é colocado de porcentagem é para ser um primeiro passo para crescer a partir daí. A ideia é que a gente comece tendo um 30% para checar na proporcionalidade, mas o que acontece é que o mínimo vira teto”, explica.

Apesar da baixa representatividade feminina nas prefeituras e no congresso, por outro lado, as mulheres ocupam a maior parte do eleitorado brasileiro. Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), elas representam 51,47% e totalizam 81,8 milhões de eleitoras.

G1