Mulher tem 41% do corpo queimado após explosão em churrasqueira

Uma mulher de 34 anos teve 41% do corpo queimado após uma explosão em uma churrasqueira. O acidente foi registrado na noite da última sexta-feira (5), em uma casa no Parque Industrial, em São José do Rio Preto (SP).

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima estava com o namorado confraternizando na casa de amigos, que assavam carne em uma churrasqueira de pedra, alimentada por um dispositivo com álcool.

Ainda de acordo com o registro policial, o acidente aconteceu quando tentaram adicionar mais combustível no acessório. Uma bola de fogo se expandiu, surpreendendo a todos. No total, cinco pessoas foram atingidas e tiveram ferimentos leves, mas somente a mulher sofreu queimaduras graves.

Ela foi socorrida e encaminhada para o Hospital de Base, onde aguarda transferência para uma unidade especializada em queimados.

O caso foi registrado como autolesão.