Mulher sofre queimaduras graves em tentativa de feminicídio em Tanabi

Uma mulher de iniciais A. A. teve seu corpo incendiado durante tentativa de feminicídio na manhã desta quarta-feira (28), em Tanabi. O suspeito de atear fogo no corpo da vítima foi o companheiro dela. De acordo com a polícia, ele foi preso.

O acusado de iniciais R. C. S., ateou fogo em sua amásia, de acordo com o boletim de ocorrência, após uma discussão entre o casal o suspeito jogou álcool no corpo da mulher e, em seguida, ateou fogo.

Na Santa Casa de Tanabi, a vítima disse aos policiais que, depois ter seu corpo incendiado, o suspeito fugiu. Após diligências, os policiais Claudinei e Elieber localizaram o homem na residência de um amigo em Tanabi e foi encaminhado a Delegacia de Tanabi, apresentando ao Delegado Dr. Lincoln Oliveira.

Segundo a vítima, o acusado teria ido na casa do tio dela nesta manhã. “Ele queria ficar comigo e eu falei que não queria ficar com ele, ai ele meteu fogo em mim.” Disse a vítima A. A.

A vítima teve parte do rosto, braços, costas, barriga e pernas queimadas, seu estado de saúde é estável.

O acusado foi preso em flagrante, encaminhado ao DEIC e responderá segundo o Delegado Dr. Lincoln Oliveira por crime triplamente qualificado tentado (motivo torpe, uso de fogo e feminicídio)

