Mulher sofre queimaduras graves ao tentar apagar fogo com pano molhado

Uma mulher de 59 anos está internada em estado grave no Hospital de Base (HB) de São José do Rio Preto (SP) após sofrer queimaduras em um acidente doméstico na quinta-feira (18).

Segundo informações do boletim de ocorrência registrado no sábado (20), a vítima estava sozinha em casa cozinhando quando a panela com óleo pegou fogo. Na tentativa de apagar as chamas, ela jogou um pano molhado sobre o recipiente, o que provocou uma explosão.

A explosão ocorreu devido à reação da água com o óleo quente, causando queimaduras graves na vítima. Ela foi socorrida por familiares e encaminhada ao HB, onde permanece internada em estado grave.

Atenção ao usar óleo quente:

Nunca jogue água em óleo quente, pois isso pode causar explosões.

Use um extintor de incêndio específico para cozinha em caso de fogo.

Se o fogo se espalhar, mantenha a calma e saia da cozinha.

Não tente combater o fogo sozinho se ele for grande.

Ligue para o Corpo de Bombeiros no número 193.

Prevenção de acidentes domésticos:

Mantenha crianças longe da cozinha durante o preparo de alimentos.

Use panelas e frigideiras em bom estado.

Não deixe panelas com óleo quente no fogão sem vigilância.

Mantenha um extintor de incêndio de cozinha em local acessível.

Tenha cuidado ao manusear objetos quentes.

Em caso de queimaduras:

Resfrie a área queimada com água fria corrente por pelo menos 20 minutos.

Cubra a área queimada com um pano limpo e seco.

Não use cremes ou pomadas na área queimada.

Procure atendimento médico imediatamente.

Queimaduras graves podem ser fatais, por isso é importante buscar atendimento médico imediato.

Lembre-se: A prevenção é sempre o melhor remédio. Tome cuidado ao usar óleo quente e siga as dicas de segurança para evitar acidentes domésticos.