Mulher sofre queimaduras ao utilizar álcool para cozinhar

Uma mulher de 35 anos sofreu um acidente doméstico ao utilizar álcool para cozinhar neste sábado (18). O caso aconteceu em Guapiaçu.

De acordo com o boletim de ocorrência, a mulher estava preparando uma refeição utilizando álcool como combustível. Em dado momento, a lata com álcool acabou virando sobre a vítima que sofreu queimaduras.

As lesões fizeram ela ser internada no Hospital de Base. No entanto, ela precisou ser transferida para a Unidade de Tratamento de Queimados em Catanduva.