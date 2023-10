Paciente de 62 anos estava internado na Santa Casa e morreu no dia 16 de setembro, mas informação foi divulgada nesta terça-feira (17).

A Secretaria de Saúde confirmou, nesta terça-feira (17), a primeira morte por dengue em Jales (SP). mas o idoso de 62 anos morreu no dia 16 de setembro.

Conforme a prefeitura, o paciente de 62 anos estava internado na Santa Casa de Jales e morreu no dia 16 de setembro, mas o resultado do exame que confirmou a causa do óbito foi emitido na segunda-feira (16).