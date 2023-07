Mulher salva cachorro, mas morre atropelada

Uma mulher de 35 anos morreu atropelada em Cataguases (MG), a cerca de 290 quilômetros de Belo Horizonte, ao tentar evitar o atropelamento de um cachorro que passeava com ela.

Imagens de uma câmera de monitoramento divulgadas pelo portal UOL mostram a vítima caminhando pela rua, à frente do cachorro, quando ela tenta sinalizar com a mão para alertar o motorista da presença do animal, mas acaba sendo atingida.

A mulher foi lançada para frente, antes de ser atropelada. O motorista do veículo é um homem de 23 anos, que desobedeceu uma ordem de parada da polícia e acelerou a caminhonete. Ele foi preso em flagrante em seguida e estava com oito papelotes de cocaína.

Segundo a polícia, ele pode responder pelos crimes de homicídio qualificado, por meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum, além de desacato e porte de drogas. O caso está sendo investigado. SBT Interior