Segundo a Polícia Civil, a motorista do carro também não tinha habilitação. O atropelamento aconteceu depois que ela saiu de um posto de combustíveis, perdeu o controle do veículo e invadiu a calçada. A mulher também bateu em dois carros.

“Ela disse que ingeriu bebida alcoólica na hora do almoço e ela teria saído dirigindo esse veículo, que é do convivente. Abasteceu o veículo. Ao sair do posto, não se lembra o que aconteceu e acabou por atropelar a moça que estava trabalhando, ao que tudo indica”, afirma a delegada Maria Letícia Negrelli. Câmeras de segurança flagraram quando o veículo em alta velocidade atingiu a jovem que estava na calçada, em frente a um mercado. Ao perceber o carro, ela tentou desviar, mas não conseguiu.

A motorista foi presa em flagrante. Um exame de sangue foi realizado para constatar o consumo de álcool, porém o laudo não foi finalizado.

“A autoridade plantonista a autuou por homicídio culposo na direção de veículo automotor, com pena aumentada pelas condições de ela não ter habilitação e a vítima estar sobre a calçada. Quanto à embriaguez, foi fornecido o exame de sangue e a gente está aguardando para a conclusão”, afirma a delegada.