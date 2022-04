Mulher perde mais de R$ 60 mil no golpe do Pix

Uma mulher de 54 anos procurou a polícia após perder R$ 64 mil no golpe do Pix, em Rio Preto.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima disse que recebeu uma ligação de um suposto funcionário do banco alegando que havia uma transferência via Pix em análise. A mulher negou que tinha feito alguma transferência. Em seguida, o bandido enviou um link para que ela atualizasse o aplicativo bancário.

Durante a atualização, a vítima perdeu o acesso à conta do app. Após conseguir recuperar o acesso, a mulher constatou que o criminoso teria feito duas transações via Pix, sendo uma no valor R$ 14 mil e outra de aproximadamente R$ 50 mil.

Ainda de acordo o registro policial, o bandido tentou fazer mais três transferências, porém foram bloqueadas pelo banco.

Até o momento nenhum suspeito foi identificado. O caso vai ser investigado.

Gazeta de Rio Preto