Mulher morre em capotamento e outros três ficam feridos em rodovia de Tanabi

Acidente aconteceu na tarde desta sexta-feira (6), na Rodovia Euclides da Cunha (SP-320); vítima estava voltando para Paranaíba/MS após passar por atendimento em hospital de São José do Rio Preto/SP.

Uma mulher de 39 anos morreu em um acidente de trânsito na tarde desta sexta-feira (6), no quilômetro 478 da Rodovia Euclides da Cunha (SP-320), em Tanabi/SP. Outras três pessoas que também estavam no carro foram socorridas com ferimentos leves e levadas para a Santa Casa de Tanabi.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Estadual, por motivos a serem esclarecidos, a condutora perdeu o controle da direção e capotou a caminhonete. Com o impacto, ela ficou presa nas ferragens e devido aos graves ferimentos não resistiu. Outros três ocupantes do veículos, duas mulheres e um homem, foram socorridos com ferimentos leves e levados para a Santa Casa da cidade.

As causas do capotamento serão investigadas, mas a suspeita é que um pneu do veículo estourou provocando o capotamento. A família que é de Paranaíba/MS voltava para casa após passar por atendimento em um hospital de São José do Rio Preto/SP.

O corpo da vítima foi encaminhado para o IML (Instituto Médico Legal) de Rio Preto.

O trânsito no local do acidente não precisou ser interditado e fluí normalmente.