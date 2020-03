Mulher morre em acidente na rodovia BR-153, em Ubarana

Uma mulher de 36 anos morreu na noite desta sexta-feira (20), após se envolver em um acidente de trânsito na rodovia BR-153. O acidente aconteceu no km 124 próximo de Ubarana/SP.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, ela conduzia um veículo Honda/Civic que bateu de frente com um ônibus de passageiros, que fazia a linha entre as cidades de Carazinho/RS e São Felix do Xingu/PA.

O motorista do ônibus, um homem de 33 anos, sofreu ferimentos graves e foi conduzido ao Hospital de Base de São José do Rio Preto/SP, após passar por uma avaliação prévia na Santa Casa de José Bonifácio/SP.

Havia 9 passageiros no ônibus, mas nenhum deles sofreu ferimentos. O corpo da mulher foi levado para o IML (Instituto Médico Legal) de Rio Preto. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas pela PRF e pela Polícia Científica.

FONTE: Informações | diariodaregiao.com.br