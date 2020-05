Autor de roubo volta para devolver carteira e é preso

Um desempregado, autor de roubo na avenida Bady Bassit, foi preso nesta segunda-feira (4) enquanto devolvia a carteira da vítima. Ele voltou ao local ao ver que a carteira estava vazia.

Segundo informações do boletim de ocorrência, quando a polícia chegou no local informado, a pessoa com as características do autor do roubo informado pela vítima pelo telefone estava no local.

A vítima, que é taxista, contou que foi até um banco no Centro da cidade para retirar um extrato e estacionou o carro com as portas destravadas. Enquanto estava no banco, o autor do roubo entrou no carro sem que a vítima visse e se escondeu no banco traseiro.

De lá a vítima seguiu para a Caixa Econômica da avenida Bady Bassit, onde, só então, viu o homem no carro. Neste momento, o autor entrou em luta corporal com a vítima e conseguiu ir para o banco da frente, onde pegou a carteira e, em seguida, fugiu correndo.

A vítima acionou a polícia, passando as características do homem, mas antes que chegassem o homem retornou ao local. Ele voltou, pois como viu que não tinha nada de valor e nem dinheiro na carteira, resolveu devolvê-la para a vítima, estando no local no momento da chegada a polícia.

Ele foi preso e encaminhado para a delegacia, onde permanecerá à disposição da Justiça.