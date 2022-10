Mulher morre atropelada por moto e depois caminhão na Washington Luís

Uma mulher morreu atropelada na noite desta última quinta-feira (29/09/2022), na rodovia Washington Luís, entre Cedral e São José do Rio Preto (SP).

De acordo com informações do boletim de ocorrência, a vítima tentava atravessar a rodovia por volta das 19h, quando acabou sendo atingida pela moto. Em seguida ela foi arremessada em baixo de um caminhão que transitava no mesmo sentido.

O motorista do caminhão seguiu viagem e só parou alguns quilômetros depois, quando foi avisado por outra pessoa. Ele afirmou que parou o caminhão em um posto da Polícia Rodoviária e comunicou o fato.

Ainda segundo consta no BO, o condutor do caminhão retornou ao local do acidente onde estava o corpo da vítima. O corpo, que estava sem identificação no boletim de ocorrência, foi levado ao IML e as causas do acidente serão investigadas.

Por:(Região Noroeste)