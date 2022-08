Mulher morre após ambulância atingir traseira de caminhão

Uma mulher morreu e outras duas pessoas ficaram gravemente feridas após a ambulância em que eles viajavam bater na traseira de um caminhão canavieiro, no final da noite desta segunda-feira (22), na altura do quilômetro 477 mais 500 metros da rodovia Marechal Rondon (SP-300), em Penápolis (SP).

De acordo com informações da Polícia Militar Rodoviária, que esteve no local para atender a ocorrência, a colisão ocorreu em uma área de subida, da rodovia. O paciente iria passar por cirurgia em hospital da Capital Paulista. A causa do acidente ainda é desconhecida.

A mulher que morreu seria tia do paciente. Ela viajava na parte de trás da ambulância. Junto com o motorista, na frente do veículo estava o paciente. Os dois homens foram socorridos em estado grave e levados ao Pronto Socorro Municipal de Penápolis.

O acidente ocorreu cerca de 50 quilômetros de onde a ambulância havia saído. Com a colisão, o veículo ficou com a frente completamente destruída. Peças como pedaços da lataria e um pneu, ficaram espalhados em meio a rodovia. Apesar de não interromper o trânsito, a Polícia Militar Rodoviária teve de sinalizar e orientar os outros motoristas a fim de evitar novos acidentes.

Uma equipe do IC (Instituto de Criminalística) esteve realizando perícia no local. Já a causa do acidente será apurada pela Polícia Civil de Penápolis. (Com informações do portal 018 News)