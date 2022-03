Delegado é encontrado morto dentro de viatura capotada em córrego após chamado de ocorrência em Gastão Vidigal

Mais uma tragédia envolve um delegado de Polícia Civil na região de Votuporanga. Na manhã desta segunda-feira, dia 21, o delegado de Polícia Civil Drº Marcos Roberto (o qual já foi vereador na cidade de Guararapes) foi acionado para atender a uma ocorrência na cidade de Gastão Vidigal onde o mesmo saiu durante a madrugada. Contudo, o delegado não chegou na cidade de destino.

Segundo informações preliminares, a viatura policial do Delegado foi encontrada dentro de um rio, sendo acionado agora o Corpo de Bombeiros para resgatar o veículo, onde segundo informações preliminares o corpo do delegado está dentro do veículo.

O delegado Marcos Roberto atuava na Central de Polícia Judiciária de Araçatuba, e também respondia pela Delegacia de Gastão Vidigal. A viatura foi encontrada dentro de um córrego entre o distrito de Vicentinópolis e Gastão Vidigal. Informações dão conta de que o delegado saiu de sua casa por volta da meia-noite, para atender a uma ocorrência, depois ficou incomunicável.

No início da manhã desta segunda-feira, o carro foi encontrado capotado e dentro do córrego, com o corpo dentro do automóvel.