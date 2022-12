Mulher mata outra a facadas em Mendonça

Uma mulher, de 48 anos, foi morta a facadas na tarde deste último domingo, (11/12/2022), por uma outra mulher, de 36 anos, em Mendonça (SP).

De acordo com informações do boletim de ocorrência, o crime ocorreu por volta das 16h45, onde a autora contou para a polícia que foi agredida pela vítima, Maria do Nascimento Soares, de 48 anos, com um guarda-chuva, puxões de cabelo e em seguida derrubada da bicicleta, porque já teve um caso com o marido de Maria Soares. Na sequência ela afirma que correu para dentro da casa de uma vizinha, pegou uma faca e golpeou a mulher no pescoço e também no abdômen.

Maria Soares chegou a ser socorrida para o Pronto Socorro da cidade, mas infelizmente acabou não resistindo. Policiais foram acionados e prenderam a autora em flagrante, que acabou confessando o crime.

A autora foi levada para o Plantão Policial de José Bonifácio (SP) e permaneceu presa à disposição da justiça. A faca usada no crime foi apreendida.

O corpo de Maria foi levado para o IML e será velado e enterrado no estado do Maranhão, porém, ainda não há previsão. Ela completaria 49 anos no próxima dia 25 de dezembro.