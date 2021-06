Vítima de violência doméstica, mulher teve atitude discreta para chamar a polícia.

Uma dona de casa usou uma tática discreta para pedir socorro após ser vítima de violência doméstica em Andradina, na região de Araçatuba (SP). O caso aconteceu durante a madrugada de terça-feira (25). De acordo com informações da polícia, a mulher usou o telefone de emergência da PM, o 190, mas simplesmente pediu uma pizza.​O policial que atendeu o chamado entendeu que o recado ​era um pedido de socorro e enviou uma equipe até o local. O marido dela, que estava na frente da casa, conseguiu fugir ao notar a aproximação de uma viatura policial.

POLICIAL: Polícia Militar, emergência.

VÍTIMA: É… Boa noite.

POLICIAL: O que tá havendo aí?

VÍTIMA: Tem como vocês “vir” entregar uma pizza, fazendo o favor?

POLICIAL: A senhora está ligando na Polícia Militar.

VÍTIMA: Eu sei. É Andradina.

POLICIAL: Andradina. Qual que é o seu nome?

VÍTIMA: Não.

POLICIAL: Tem alguém armado aí?

VÍTIMA: Mais ou menos.

POLICIAL: Faca?

VÍTIMA: É, me traz uma pizza de…

POLICIAL: Que bairro que é aí?

VÍTIMA: No Jardim Europa

POLICIAL: Você precisa de socorro médico ou não?

VÍTIMA: Não, me traz uma pizza de pepperoni, tá?

POLICIAL: OK, foi cadastrada a ocorrência, tá bom?

VÍTIMA: Obrigada.

POLICIAL: Por nada, disponha.

​A mulher contou aos policiais que sofre ameaças de morte constantes do marido, que já esteve preso por mais de 20 anos. Ela pediu que os policiais verificassem uma moto deixada por ele na casa e foi confirmado que a moto era furtada. Segundo ela, a discussão começou porque ela estranhou ele ter chego em casa com a moto, já que está desempregado.

Ela entrou com pedido de medida protetiva para que o homem não voltasse para a casa. A ​ocorrência foi encaminhada para o plantão policial e o caso foi registrado como ameaça, violência doméstica, localização e apreensão de veículo.​​