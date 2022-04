Uma mulher ficou ferida após capotar o veículo em uma das alças do trevo de Água Vermelha, entroncamento da rodovia Euclides da Cunha com a Valdir Percy Semeghini em Fernandópolis. O fato foi registrado na tarde desta sexta-feira, dia 8.

A motorista de 34 anos teria perdido o controle da direção do veiculo Fiat/Pálio, placas de Campina Verde/MG, em uma das alças do trevo e acabou capotando o veiculo. Junto com ela estavam mais três adolescentes que não sofreram ferimentos.

Ela foi socorrida por uma unidade de resgate do Samu e encaminhada ao Pronto Socorro da Santa Casa de Fernandópolis.

Todos os ocupantes do veículos são de Guapiaçu.