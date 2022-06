Mulher é espancada e mantida em cárcere por quase uma semana

Uma mulher de 34 anos foi espancada e mantida em cárcere privado por quase uma semana, em uma casa, no bairro Eldorado, em São José do Rio Preto (SP). O caso foi registrado ontem (05), na Central de Flagrantes.

Segundo informações do boletim de ocorrência, policiais militares foram chamados pela mãe do agressor, que mora em outra casa, no mesmo terreno do casal. Ela disse para os pms que a nora estava sendo agredida dentro do imóvel e que, por diversas vezes, ela ouviu os gritos da vítima.

Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, os policiais tentaram contato na residência e foram recebidos pelo suspeito, de 40 anos. O homem teria dito que a mulher estava tomando banho e que não havia nenhum problema entre os dois. No entanto, os policiais esperaram a vítima sair do banheiro e observaram diversos hematomas no corpo e no rosto da mulher.

O boletim de ocorrência diz ainda, que a vítima fez sinais de constrangimento aos policiais, que decidiram separar o casal para ouvir as versões. O homem negou qualquer acusação. Já a mulher, disse que ambos são usuários de drogas e haviam recaído – o convivente estava acusando-a de ter furtado entorpecentes dele e, por isso, a manteve em cárcere por seis dias. Durante o período, ela teria sido espancada com pedaços de madeira e de ferro, ficado sem alimentação adequada e também sido ameaçada de morte.

Os dois foram encaminhados para a Central de Flagrantes. Peritos criminais estiveram no local e fotografaram os hematomas no corpo da vítima. A mulher solicitou a medida protetiva contra o suspeito.

O homem, que já tinha diversos antecedentes criminais por roubo, foi preso em flagrante e encaminhado para a carceragem da Divisão Especializada em Investigações Criminais (Deic). Ele deverá passar por audiência de custódia ainda nesta segunda-feira (06).