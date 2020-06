De acordo com informações, a mulher que seria dona de um bar, acabou desacatando os policiais militares quando foi informada de que descumpria as medidas de enfrentamento ao Covid-19 permitindo a aglomeração de pessoas.

Uma mulher, proprietário de um bar em Mulher é presa por desacatar policiais em Guarani d’Oeste/SP, foi presa no início da noite desta quinta-feira (11), após desacatar policiais militares.

De acordo com informações, os militares foram até o local depois que o bar estava cheio de pessoas, descumprindo as medidas imposta pelo governo do Estado de São Paulo para evitar o contágio do novo coronavírus.

A proprietária, que não teve o nome divulgado, acabou se irritando com a presença dos policiais após ter descumprindo as orientações sanitárias vigentes, permitindo aglomeração de pessoas. Ela acabou desacatando os policiais que efetuaram a prisão e encaminhando a mulher ao Plantão Policial em Fernandópolis/SP.