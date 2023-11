Um homem foi preso suspeito pela morte de uma mulher, de 39 anos, encontrada nua e com golpes de faca ao lado do filho, de dois anos, também ferido. O caso aconteceu na tarde da última quarta-feira (, em Ribeirão Branco (SP).

Segundo a Polícia Militar, o suspeito seria vizinho das vítimas. Ele foi encontrado no bairro Gramadão, enquanto tentava fugir para Sorocaba (SP).

Elenice Barros de Lima, de 39 anos, estava ao lado do filho, que também estava ferido. A criança foi socorrida em estado grave e levada para a Santa Casa de Itapeva (SP). Ainda de acordo com a PM, ela precisou receber transfusão de sangue.

A perícia esteve no local do crime. O boletim de ocorrência foi registrado na Delegacia de Itapeva. “Você sempre foi uma mulher maravilhosa, descansa em paz”, escreveu uma pessoa.

O caso chocou os moradores do município, uma vez que na região onde Elenice morava, crimes desta proporção não costumam ser registrados. “Isso dói o coração”.

O corpo de Elenice foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Avaré. Ela deve ser enterrada na tarde de ontem, quinta-feira (9), no Cemitério Municipal de Ribeirão Branco.

A Polícia Civil continua com as investigações para identificar a motivação do crime.