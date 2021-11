Assaltante usa arma de airsoft, apanha de populares e vai preso

Após roubar o dinheiro de uma padaria, no bairro Santa Paula, um rapaz de 25 anos foi preso pela Polícia Militar, às 20h45 da terça-feira (23). Com a ajuda da PM de Onda Verde também foram presos a companheira do criminoso, uma mulher de 32 anos, e um segundo jovem de 25 anos, que estavam na posse de porções de cocaína.

A ocorrência teve início quando a equipe da PM de Rio Preto foi informada de que um bandido armado havia assaltado uma panificadora e fugido pulando os muros das residências do bairro, mas que o criminoso estava sendo seguido por populares.

Os pms foram até o local e encontraram o marginal sendo agredido com socos e chutes, sendo preciso que a guarnição interferisse para que as agressões parassem.

Aos militares, o suspeito confessou ter escondido embaixo da máquina de lavar de uma das casas a arma que ele usou no crime. No novo endereço os policiais localizaram uma pistola de airsoft.

Mais tarde o acusado foi levado para a UPA Norte, onde recebeu atendimento médico e foi liberado para ser conduzido até a Central de Flagrantes.

No Plantão, o indiciado admitiu para o delegado plantonista que é morador de Onda Verde e que foi de carro para Rio Preto, junto com sua companheira, que já deveria ter retornado para o segundo município.

A PM de Onda Verde foi avisada sobre o ocorrido e logo o delegado foi comunicado que o automóvel foi localizado e nele estava um rapaz de 25 anos, sua esposa de 22 anos e a companheira do suspeito.

O trio foi trazido para Rio Preto e durante o desembarque um policial localizou no compartimento da viatura, que levava a companheira do suspeito, um invólucro com dez porções de cocaína. Questionada, a mulher informou ter escondido as drogas em sua calcinha e que elas pertenciam aos dois rapazes.

Segundo o boletim de ocorrência, os quatro suspeitos saíram de Onda Verde para comprar entorpecentes e o primeiro acusado decidiu que queria cometer o crime de roubo em Rio Preto, então ele apenas informou a sua companheira e desceu do veículo.

Mais tarde ao notarem as viaturas da PM as duas mulheres desceram do automóvel e perguntaram aos policiais o que havia ocorrido e ao ficarem sabendo do assalto os três passageiros retornaram para Onda Verde.

Sobre as drogas o segundo rapaz informou que cinco das porções eram suas e as outras cinco eram do primeiro suspeito, que negou a informação dizendo que as porções eram de sua companheira, que apresentou lesões em seu corpo causadas por seu companheiro que a agrediu durante o final de semana passado.

Já a jovem disse não ter conhecimento sobre as drogas e sobre o roubo. O delegado plantonista decidiu prender os homens e a mulher mais velha e deixar que o 6º Distrito Policial investigue a participação da jovem no caso que foi registrado como roubo, drogas sem autorização e associarem-se duas ou mais pessoas.

