Mulher é atacada por pitbull e tem braço amputado em Votuporanga

Uma mulher ainda não identificada teve seu braço amputado por um pitbull em Votuporanga. De acordo com informações, a senhora teria mais de 60 anos de idade.

A vítima ficou gravemente ferida após o ataque do animal pertencente a um familiar. Membro precisou ser amputado na Santa Casa.

O caso teria acontecido no quintal da residência do familiar, no bairro Cohab/Cris, em Votuporanga.

Ela passou por uma cirurgia e teve seu braço amputado.