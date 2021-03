Mulher é alvejada a tiros por vizinho no portão de casa

Uma mulher foi alvejada a tiros por um vizinho nesta quarta-feira (17) à noite, no bairro Cidade Jardim, em Birigui (SP). De acordo com a polícia, eles receberam uma denúncia e, ao chegar no local, encontraram a vítima caída no chão, com um sangramento na cabeça, mas consciente.

Ela disse aos policiais que estava no portal de casa conversando com um casal de amigos, quando um vizinho se aproximou e atirou várias vezes contra ela, ainda por motivos desconhecidos. De acordo com a polícia, ela foi atingida por cinco tiros na região da cabeça.

Uma unidade do Resgate do Corpo de Bombeiros foi acionada e levou a mulher para o pronto-socorro municipal. Ela passou por atendimento médico e seria submetida a uma cirurgia, pois estava em estado grave.

A polícia fez buscas e conseguiu prender o autor do crime pouco tempo depois. Questionado, ele negou o crime, mas depois confessou e disse que tentou matar a mulher porque havia sido ameaçado. O homem ainda afirmou que jogou a arma usada no Ribeirão Baixote, um córrego que passa pela cidade. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.