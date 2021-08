Mulher de 78 anos é mais uma vítima da Covid-19 em Jales

A Prefeitura de Jales informa que mais 51 pessoas foram recuperadas da covid-19 e liberadas do isolamento domiciliar. Com elas, Jales contabiliza 7.553 pacientes curados. De acordo com a Vigilância Epidemiológica foram registradas 74 notificações de casos suspeitos para o novo Coronavírus nas últimas 24 horas.

Entre estes casos ou os notificados anteriormente e que aguardam resultados de exames, 34 testaram como negativos, 9 foram descartados por critérios epidemiológicos e 33 receberam resultados positivos.

Os casos positivos foram diagnosticados em: um bebê de 2 anos; um adolescente de 15 anos; mulheres de 24, 28, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 45, 47, 52 (duas), 54, 57, 59 e 60 anos; homens de 19 (dois), 28, 29, 33 (dois), 38, 40, 43, 46, 47, 54, 55, 60 e 64 anos.

As unidades de saúde de referência dos novos casos confirmados são: Jacb (1), Arapuã (2), Municipal (2), Novo Mundo (3), Núcleo Central de Saúde (4), Oiti (2), Paraíso (1), Roque Viola (4), Rural (1) e Uniamérica (13).

Com profundo pesar a Prefeitura de Jales lamenta informar o registro do óbito de uma mulher de 78 anos ocorrido na noite do sábado, 7 de agosto, na Santa Casa de Jales.