Nesta terça-feira, 2 de maio, de acordo com a Vigilância Epidemiológica foram registradas 108 notificações de casos suspeitos para o novo Coronavírus desde a publicação do último informe, divulgada no dia 24 de abril, segunda-feira.

Entre estes casos ou os notificados anteriormente e que aguardam resultados de exames, 90 testaram como negativos e 21 novos casos positivos foram registrados.

Os novos casos positivos foram diagnosticados em: um adolescente de 11 anos; 5 homens entre 35 e 84 anos; 15 mulheres de 19 a 81 anos.

Os novos casos foram notificados através das unidades de referência do Jacb (5), Novo Mundo (2), São Jorge (2), Municipal (2), Núcleo Central de Saúde (3), Uniamérica (5), Rural (1) e Paraíso (1).

Informamos que mais 23 pacientes foram considerados curados da covid-19 e liberados do isolamento domiciliar. Atualmente Jales contabiliza 19111 pacientes curados.

Com pesar, informamos o registro do óbito de uma mulher de 100 anos, ocorrido na Santa Casa de Misericórdia de Jales, na noite de 23 de abril.