Criminosos usaram nome de outro site de leilões para aplicar o golpe

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima contou que entrou em um site de leilões e conseguiu arrematar um veículo no valor de R$ 22,9 mil. Em seguida, para finalizar a compra, a modelista disse que fez um TED para a conta dos supostos vendedores.

Ao entrar em contato para combinar sobre a entrega do veículo, ela não conseguiu respostas dos supostos vendedores. Foi então que ao entrar em contato com outro telefone do site, a mulher descobriu que havia caído em um golpe e o que CNPJ informado era falso.