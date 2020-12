Mulher acusa segurança de agressão e diz ser vítima de homofobia

Uma mulher de 24 anos registrou um boletim de ocorrência por agressão que teria ocorrido na última terça-feira (9) em um restaurante na Vila Azul, em Rio Preto. As imagens foram filmadas pelo irmão da vítima – confira abaixo.

De acordo com o boletim de ocorrência, o segurança torceu o braço dela após discussão com outro cliente. Essa discussão teria sido motivada por homofobia.

Segundo o irmão da vítima, o desentendimento teria ocorrido após a mulher de 24 anos ter ido ao banheiro feminino com uma amiga – as duas são homossexuais – e a sobrinha. Um casal chegou no local e a mulher perguntou se ali era o banheiro feminino. O homem teria respondido: “Não está parecendo pra ter esses dois machos aí”.

Mais tarde, ocorreu uma nova discussão entre as amigas e o homem, que teria chamado pra resolver a questão “lá fora”. Segundo o boletim de ocorrência, o segurança teria então torcido o braço da mulher e a conduzido para fora do estabelecimento. Além da acusação de agressão, a mulher pretende registrar um boletim de ocorrência contra o cliente e o restaurante por homofobia.

A reportagem entrou em contato com o estabelecimento Rancho do Cabeça Norte, na rodovia Delcio Custódio da Silva, onde houve a ocorrência. A versão dada pelo local é a de que a mulher teria agredido o segurança com um soco no peito, por isso teria sido imobilizada e conduzida para fora do restaurante. O proprietário, que preferiu não se identificar, também nega a ocorrência de homofobia por parte do restaurante.