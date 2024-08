Um vídeo, enviado à reportagem pela mãe, que não vai ser identificada para preservar o adolescente, mostra que, durante uma discussão, o adolescente é agredido com socos na cabeça por um aluno. Na sequência, outro estudante avança e o ataca.

Ainda conforme a mãe, o filho, que possui diagnóstico para Transtorno Opositor Desafiador (TOD), é alvo de bullying há três anos. Natural do Rio de Janeiro (RJ), segundo a mulher, o menino é xingado de “viado” por saber dançar e atacado por ser carioca. Por ser diagnosticado com TOD, o menino faz acompanhamento no Centro de Atenção Psicossocial (Caps).

“Bateram nele em dois por nada. Infelizmente eu acho que eles têm a visão de que quem é carioca é ‘favelado’ e ‘viado’. Não é fácil, em pleno Século XXI”, lamenta a mãe.

A mãe ainda revelou que soube do ocorrido após o menino enviar mensagens a ela. Devido aos hematomas, o adolescente foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde recebeu atendimento médico e foi liberado.

“Ela passou remédio para dor porque ele estava com muita dor de cabeça. Ele estava com marca de sola de sapato no braço. E não é a primeira vez. Outra vez cortaram o olho, espancaram meu filho na porta da escola, deram um soco na cara dele. Ele mesmo ligou para a polícia porque não aguentava mais”, conta a mãe.