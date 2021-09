Motorista tenta atropelar pessoas de propósito em bar

Um motorista foi preso depois de tentar atropelar de propósito pelo menos sete pessoas que estavam sentadas em um bar, as mesas estavam no canteiro central da avenida Cidade Jardim, em Birigui (SP). O caso aconteceu na noite desta terça-feira (21).

Uma câmera de segurança instalada em uma residência na frente do bar flagrou o momento em que o motorista joga o carro em cima das pessoas.

As imagens mostram o motorista entrando no carro, em seguida ele sai com o veículo, faz o retorno e acelera em cima dos clientes, ele sobe no canteiro central, passando por cima das mesas e cadeiras. O motorista volta e joga o carro mais uma vez em cima das pessoas, algumas tentam impedir a ação do motorista.

De acordo com a Polícia Militar, o motorista teria se desentendido com outro homem que estava no bar. Uma mulher que estava no local foi atingida e encaminhada para o Hospital da cidade. O Polícia disse que o motorista apresentava sinais de embriaguez.

O motorista foi levado a delegacia e em depoimento disse fez isso porque um homem teria mexido com a esposa dele. Ele pagou fiança e foi liberado. O Hospital ainda não informou o estado de saúde da mulher atingida pelo veículo.