À Polícia Civil, o motorista de aplicativo Ramon de Souza Pereira confessou que matou as filhas de 4 e 8 anos em Santo Antônio de Goiás, na Região Metropolitana da capital. De acordo com o delegado Marcus Cardoso, o homem foi preso e disse que matou as meninas por vingança à esposa, que estaria em um caso extraconjugal.

A polícia apurou que Ramon colocou um rastreador no carro da esposa e a encontrou em Goianira com um homem, que fugiu. Na cidade, o assassino confesso agrediu a mulher com socos e chutes e fugiu com o carro dela (veja abaixo a cronologia dos fatos).

Ramon foi preso na tarde da última terça-feira (23), dia seguinte ao crime. O delegado disse que o autor do crime falou brevemente com a polícia, mas precisou ser encaminhado ao Hospital de Urgências de Goiás (Hugo).