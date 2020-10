Segundo a Justiça, Isac foi denunciado por dupla tentativa de homicídio qualificado. Ele ainda não foi transferido para o estado de São Paulo por conta da pandemia.

No vídeo é possível ver Isac, vestindo camisa azul, momentos antes de atropelar a comerciante. Ele está sentado com outras pessoas conversando em uma mesa.

Eliane foi atropelada após uma confusão no estabelecimento comercial. Câmeras de segurança flagraram a ação do motorista.

Uma mulher loira, que seria a esposa dele, começa a discutir com uma moça da mesa ao lado. As duas brigam e o homem separa as mulheres e discute com a esposa.